В России призвали отказаться от термина «мать-одиночка»

Депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина призвала отказаться от использования в России таких терминов, как «мать-одиночка» и «неполная семья». О своей инициативе она заявила радио Sputnik.

Парламентарий уверена, что подобные формулировки устарели и не отражают реального положения дел с поддержкой родителей, воспитывающих детей без партнера.

По мнению Стенякиной, необходимо развивать в стране новые формы поддержки. Речь может идти о создании учреждений, где родители смогут временно оставлять детей под присмотром, чтобы решать рабочие и бытовые вопросы, пояснила депутат.

Ранее сообщалось, что глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил удвоить пособие на детей, которые воспитываются в неполных семьях. Парламентарий подчеркнул, что выплата должна быть не меньше двух прожиточных минимумов в регионе, которые в среднем составляют около 10 тысяч рублей.