Церковный праздник сегодня: кто чтится, традиции и запреты 24 апреля

Сегодня, 24 апреля, православные вспоминают священномученика Антипу, епископа Пергамского. В народе эту дату прозвали Антипом Водогоном — в старину именно к этому дню обычно достигало пика весеннее половодье, сообщает aif.ru.

Антипа жил в I веке, был учеником апостола Иоанна Богослова и обращал людей в христианство. При императоре Нероне его схватили и требовали отречься от веры. Он отказался. Тогда язычники бросили епископа в раскаленного медного вола — жертвенное орудие в храме богини Артемиды. Как гласит житие, Антипа не закричал от боли, а спокойно молился и уснул вечным сном. Огонь не тронул его тело. Верующие похоронили святителя ночью, а у его гробницы начали происходить чудеса — люди исцелялись, особенно от зубной боли.

По народным приметам, 24 апреля смотрят на водоемы: лед еще не растаял — урожая не жди. Красное небо на рассвете — остаток весны будет ненастным. Дождь сулит много грибов, а распустившаяся верба означает, что зима окончательно ушла.

Сегодня нельзя проявлять агрессию, злиться, подозревать других в плохом. Также лучше не браться за вязание и вышивку — работа не заладится. А вот посвятить вечер хобби, сделать домашние дела и сохранять хорошее настроение — можно и нужно.

Как уточняет «Царьград», Антипа упоминается в Апокалипсисе. Иоанн Богослов называет его «Ангелом Пергамской церкви» и пишет, что тот не отрекся от веры там, где «престол сатаны». Смерть священномученика наступила около 68 года.

Кроме того, сегодня поминают еще нескольких святых: мучеников Прокесса и Мартиниана — римских тюремщиков апостола Петра, которых он обратил в христианство и крестил (их тоже казнили при Нероне), Преподобного Фармуфия Египетского, преподобного Иоанна Солунского, защитника иконопочитания, а также русских святых — Иакова Железноборовского, Иакова Брылеевского и святителя Варсонофия Тверского, Казанского чудотворца. И еще одного новомученика — священника Николая Гаврина, расстрелянного в 1938 году.