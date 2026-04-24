В России призвали ввести новую льготу для бойцов СВО

Руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал ввести льготы на авиаперелеты для участников спецоперации и ветеранов боевых действий. Его словам приводит News.ru.

Резяпов отметил, что соответствующие обращения организация направила в Госдуму, Росавиацию и Минтранс России.

«Предлагаем включить ветеранов боевых действий в перечень категорий, имеющих право на субсидированные авиабилеты. Надо установить квоту в 5% мест на субсидируемых рейсах для ветеранов боевых действий и участников СВО без возрастных ограничений», — заявил он.

По мнению руководителя движения, также нужно закрепить в ФЗ «О ветеранах» компенсацию 50% стоимости авиаперелета в отпуск, которую можно использовать раз в год, и 100% стоимости к месту лечения по медицинским показаниям.

При этом ветеранский перевозочный документ должен отражаться в личном кабинете на портале «Госуслуги», чтобы при онлайн-покупке билета стоимость снижалась автоматически. А авиаперевозчикам, предоставляющим скидку не менее 25% для участников СВО, дать приоритетное право на получение государственных субсидий, считает Ильдар Резяпов.

«Ветераны, выполнявшие задачи вдали от дома, должны иметь возможность быстро добираться к месту лечения и к семьям, не переплачивая за билеты», — подытожил он.

Ранее Министерство финансов РФ выступило с инициативой о предоставлении налоговых льгот для участников специальной военной операции и членов их семей. В частности, было предложено освободить их от уплаты транспортного и земельного налогов.