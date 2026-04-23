Путин отреагировал на смерть телеведущего Пиманова

Президент России Владимир Путин назвал уход известного телеведущего, режиссера Алексея Пиманова потерей для отечественной журналистики. Об этом пишут «Известия».

Глава медиахолдинга «Красная звезда», ведущий передачи «Человек и закон» Алексей Пиманов скончался в возрасте 64 лет в четверг, 23 апреля, от сердечного приступа.

«Кончина Алексея Викторовича Пиманова — это большая потеря для родных, близких, коллег, для всей отечественной журналистики», — подчеркнул Путин.

Президент назвал телеведущего порядочным и неравнодушным человеком, которого ценили за принципиальность, честность и умение вдохновлять коллектив.

По его словам, Пиманова считали одним из профессионалов, которые олицетворяют современное телевидение в России.

Министр обороны России Андрей Белоусов, в свою очередь, назвал Алексея Пиманова настоящим патриотом и заявил, что вклад ведущего в журналистику заслуживает уважения.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что сердце телеведущего билось в разы чаще, чем у многих, — за правду, справедливость, страну и народ.

Алексей Викторович Пиманов работал в телевизионной журналистике с 1986 года. Был автором, ведущим популярных передач, снял и срежиссировал более 100 документальных фильмов. В 2013 году возглавил медиахолдинг «Красная звезда». В него сегодня входят одноименная газета, а также телеканал и радио «Звезда».