Интерес к мистическим экскурсиям в России за год вырос втрое

За последний год среди россиян возрос интерес к мистическим и литературным экскурсиям.

Об этом в четверг, 23 апреля, сообщили в пресс-службе агрегатора экскурсий «Спутник8», который входит в Российский союз туриндустрии.

— При этом литературные маршруты в Москве и Петербурге формируют отдельное направление: они чаще посвящены творчеству писателей и редко связаны с мистикой. Рост спроса на литературные экскурсии составил 25 процентов, на мистические — увеличился в три раза, — говорится в материале.

Представитель туроператора добавил, что в Москве популярностью пользуются маршруты, связанные с писателем Михаилом Булгаковым. Он отметил, что музей-квартира Булгакова на Патриарших прудах не всегда справляется с наплывом гостей, а автобусные туры по «Мистической Москве» не покрывают растущий спрос.

В Санкт-Петербурге наиболее востребованы экскурсии по маршрутам писателя Федора Достоевского, в которые входит посещение его дома, Сенной площади и локаций, где «жили» герои романов. Также путешественники особенно активно интересуются Ротондой и домом Распутина, передает агентство городских новостей «Москва».

Главные натурные площадки кинопарка «Москино» открыты для горожан по выходным и праздникам. С 18 апреля каждые выходные гостям предлагаются новые экскурсии. На маршрутах они увидят площадки, на которых снимали проекты «Письмо Деду Морозу», «Папины дочки. Мама вернулась», «Постучись в мою дверь в Москве — 2» и другие популярные фильмы и сериалы.