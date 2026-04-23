Сын Пиманова рассказал о последнем разговоре с отцом

Денис Пиманов, сын известного журналиста и телеведущего Алексея Пиманова, рассказал, что известие о внезапной смерти отца сильно шокировало его, пишет «СтарХит».

Пиманов-старший, лицо передачи «Человек и закон», скончался от сердечного приступа в четверг, 23 апреля. О смерти Алексея Викторовича с прискорбием сообщили журналисты Первого канала.

Семья в настоящий момент занимается организацией похорон. По предварительным данным, телеведущего похоронят на престижном Троекуровском кладбище. Дата прощания и похорон пока не называется.

«Я ничего не знаю. Дата похорон пока неизвестна. Я вообще не знаю, что случилось. Я в шоке. Все было хорошо!» — признал Пиманов-младший.

Мужчина отметил, что разговаривал с отцом по видеосвязи в среду, 22 апреля. Он уточнил, что Алексей Викторович был «забавный, смешной, активный». По его словам, он не может понять, осознать, как и почему так внезапно умер отец.