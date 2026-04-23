Артемий Лебедев дал совет переживающему из-за третьей мировой войны зрителю
Блогер и дизайнер Артемий Лебедев дал совет зрителю, переживающему из-за возможного начала третьей мировой войны.
На эту тему он высказался в выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте».
«Какая *** разница, если кто-то разгоняет идею о том, что мир движется к третьей мировой войне? Он либо движется, либо не движется к ней. Как это влияет на вашу жизнь? Что в ней изменится?» — обратился к подписчику дизайнер.
Лебедев также подчеркнул, что человечество всегда вело какие-либо боевые действия, но из-за этого жизнь на земле не прекращалась. Так, даже во время Первой и Второй мировых войн люди продолжали вести быт и строить семьи, заверил блогер.
