Стало известно, сколько россиян избегают близкого контакта с людьми

Больше половины россиян признались, что считают излишним телесный контакт с малознакомыми окружающими. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 58% респондентов заявили, что в телесном контакте с малознакомыми люди нет необходимости. При этом эти россияне готовы обнять и пожать руку родственникам или друзьям.

Другие 18% участников опроса поделились, что всегда стараются избегать тесного контакта с окружающими. Им неприятны чужие прикосновения, и даже простое рукопожатие заставляет их чувствовать дискомфорт, поскольку есть риск заразиться микробами.

Однако еще 22% респондентов готовы контактировать с любыми другими людьми при встрече. Эти опрошенные обнимаются, целуются или пожимают руки даже малознакомым людям. По мнению респондентов, подобные жесты являются знаком вежливости, дружелюбия и уважения к окружающим.

Оставшиеся 2% опрошенных проголосовали вариант «другое».