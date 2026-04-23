Орешкин спрогнозировал достижение пика численности населения к 2046 году

К 2046 году население Земли достигнет пиковых показателей, после чего начнет быстро уменьшаться. Об этом в четверг, 23 апреля, заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, отметив, что мир ждет «реальная демографическая катастрофа».

© Вечерняя Москва

Он добавил, что текущие тенденции свидетельствуют об увеличении доли старшего поколения среди населения и падении рождаемости. По словам Орешкина, в 2033 году ожидается минимум демографической нагрузки, после чего она станет расти.

— Мы долго-долго рассуждаем о том, что сейчас у нас планета будет перенаселенной: шесть миллиардов, семь миллиардов, восемь. Сейчас мы вырастем, нам не хватит еды, нам не хватит энергоресурсов, — высказался замглавы администрации президента.

Об этом он заявил во время своего выступления в рамках открытого экспертного диалога «Высшее образование в новую технологическую эпоху», передает РБК.

20 апреля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать условия для более равномерного распределения населения на территории России. Она подчеркнула, что обезлюживание территорий представляет собой серьезную угрозу, и, допуская его, страна рискует в долгосрочной перспективе.