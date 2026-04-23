ЕС ужесточил санкции в отношении российских СМИ, включая RT

ЕС ужесточил санкционные меры в отношении российских СМИ, включая RT и Sputnik, следует из заявления Еврокомиссии.

«Совет принял решение расширить существующий запрет на вещание, включив в него сайты, дублирующие запрещённые организации, тем самым обходя меры ЕС», — сказано в документе.

Также сообщалось, что ЕС в рамках новых санкций вводит запрет на транзакции с 20 банками из России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала санкции ЕС против российских журналистов синдромом двуличия.