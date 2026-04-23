Дочь писателя Остера должна ФНС один миллион рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) добивается выплаты одного миллиона рублей от компании Марии Остер, дочери писателя Григория Остера, книги которого проверяет Следственный комитет. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщила Baza со ссылкой на источники.

© Вечерняя Москва

По данным журналистов, с 2022 года Мария Остер владеет долей фирмы «Квадрат труба», которая занимается созданием дизайнерской мебели для известных российских ресторанов, таких как «Горыныч», «Сахалин» и White Rabbit.

— В 2022-м чистая прибыль составила 48 млн. В дальнейшем доходы стали снижаться, но компания Марии продолжала успешно торговать. Пока летом 2025-го бизнесом Остер не заинтересовалась ФНС — там не досчитались одного миллиона рублей в виде налогов. Налоговики отмечают, что компания имеет средства погасить задолженность, но не делает этого, — говорится в публикации.

При этом Мария Остер готовится покинуть Россию и переехать в США к своему мужу — американскому фотографу Джои Шульц. Там она тоже планирует продолжить создавать эксклюзивный интерьерный декор и мебель ручной работы, передает Telegram-канал.

21 апреля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить книги Григория Остера из-за того, что в его произведениях содержатся «сомнительные с педагогической точки зрения установки».