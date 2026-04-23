ТАСС: прах Роя Медведева захоронили на кладбище в Одинцово
Прах российского историка Роя Медведева захоронили на Лайковском кладбище в подмосковном Одинцово.
Об этом рассказала ТАСС его невестка Светлана Медведева.
«Прах Роя Александровича захоронили сегодня на Лайковском кладбище Одинцово», — приводит её слова агентство.
Рой Медведев скончался 13 февраля в возрасте 100 лет. По предварительной версии, причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Президент России Владимир Путин назвал его неординарным человеком.