Прах Роя Медведева захоронили на кладбище в Одинцово

Прах российского историка Роя Медведева захоронили на Лайковском кладбище в подмосковном Одинцово.

Об этом рассказала ТАСС его невестка Светлана Медведева.

Рой Медведев скончался 13 февраля в возрасте 100 лет. По предварительной версии, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Президент России Владимир Путин назвал его неординарным человеком.