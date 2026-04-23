$74.8387.53

ТАСС: прах Роя Медведева захоронили на кладбище в Одинцово

Прах российского историка Роя Медведева захоронили на Лайковском кладбище в подмосковном Одинцово.

Об этом рассказала ТАСС его невестка Светлана Медведева.

«Прах Роя Александровича захоронили сегодня на Лайковском кладбище Одинцово», — приводит её слова агентство.

Рой Медведев скончался 13 февраля в возрасте 100 лет. По предварительной версии, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Президент России Владимир Путин назвал его неординарным человеком.