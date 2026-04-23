На фестивале «Дикая Мята» в 2026 году заработает оплата входными браслетами

В 2026 году крупнейший мультиформатный независимый фестиваль «Дикая Мята» состоится 19-21 июня в Тульской области. За годы проведения событие стало одним из самых комфортных музыкальных мероприятий в стране. В этом году для удобства зрителей будет реализована еще одна опция — оплата браслетами по системе кэшлесс*, которая будет работать даже при отсутствии интернета.

© PR-служба фестиваля «Дикая Мята»

Гости «Дикой Мяты» смогут пополнить свои браслеты как наличными, так и банковскими картами в специальных точках, организованных на фестивале. После пополнения можно будет спокойно оплачивать товары и услуги, доступные на событии, а остатки средств можно будет вывести в последний день.

— Мы всегда заботимся о комфорте наших зрителей: освещенные палаточные лагеря, каменные дорожки, бесплатная питьевая вода, душевые и многое другое. В этом году мы, понимая, что потенциально могут возникнуть проблемы с интернетом, дополнительно вводим новую систему оплаты. Это позволит зрителям, ресторанам, торговым рядам, сувенирным магазинам избежать возможного дискомфорта. Наша задача — музыкальные впечатления, а они будут яркими, если не будет других забот! — комментирует продюсер фестиваля Андрей Клюкин.

«Дикая Мята» — это три дня музыки и любви, более 130 концертов и 8 сцен. Уже известно, что на событии выступят: «Бонд с кнопкой», Ёлка, «Танцы минус», IOWA, ТМНВ, Полналюбви, Найк Борзов, TRITIA, «Гудтаймс», «щщщиииттт!», Нейромонах Феофан, «Драгни» с оркестром, Drummatix, Хмыров, «Электроника», «Рубеж веков», «Диктофон», Диджей Грув, «образа нет», «Токсичный ансамбль Лягухо», «Психея», Рушана, Людмил Огурченко, «источник», «конец солнечных дней» и многие другие.

Заезд на территорию «Дикой Мяты» будет возможен 18 июня с 18:00. Основная фестивальная программа состоится 19, 20 и 21 июня.

