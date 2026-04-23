Адвокат рассказал, выдадут ли ОАЭ России Дурова в рамках уголовного дела

Повестка, которая пришла основателю Telegram Павлу Дурову, похожа на настоящую. Об этом в беседе «Газетой.Ru» заявил адвокат Сергей Жорин. По его мнению, Дуров вряд ли бы стал публиковать фейки. А то, что повестка пришло по его старому адресу, связано с тем, что следствие часто направляет такие документу по последнему известному адресу проживания, даже если известно, что человек давно там не живёт.

Юрист отметил, что наличие повестки в будущем может иметь значение и для вопроса о розыске, однако ОАЭ, скорее всего, не выдадут основателя Telegram России.

«Механизм выдачи существует... Но применительно к Дурову всё сложнее: он, по данным Reuters, является гражданином ОАЭ, а договор России и ОАЭ предусматривает, что стороны не выдают собственных граждан», - указал Жорин.

Ранее Дуров заявил, что на его прежний адрес в Санкт-Петербурге, где он жил около 20 лет назад, пришла повестка на имя «подозреваемого Дурова П. В.». сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».