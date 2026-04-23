В Госдуме поддержали идею внедрения в школах курсов по основам ЖКХ

Методические разработки для этого уже есть. Необходимо вести работу с департаментами и отдельными образовательным учреждениям. Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразила зампред комитета нижней палаты парламента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

«Предложение хорошее. Ещё ранее, когда я была руководителем общественной организации, мы готовили учебные курсы различные. Это был отдельный курс, который был посвящён исключительно культуре жизни в доме, правильному поведению собственника. Когда дети это изучают, безусловно, с ними в том числе изучают родители, поэтому это вдвойне полезно. Методические материалы есть. Сейчас во многих школах это реализуется. Сейчас вопрос внедрения этой программы лежит не столько в решениях органов власти, сколько в желании школьников, готовности школ это внедрять. Нужно вести системную работу с региональными департаментами и конкретными школами по внедрению этих практик в жизнь».

Ранее общественники предложили внести в школьную программу курсы по основам ЖКХ. Они могут быть интегрированы в предмет обществознания или в «Разговоры о важном», чтобы помочь подросткам подготовиться к решению бытовых задач взрослой жизни. С таким предложением выступил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с «Абзацем».