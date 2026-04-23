Рабство, гарем и ретрит-центр: бывшие адепты гуру Артура Ситы рассказали о его секте

Основатель «Добра» Артур Сита (Мамедов) вынуждал своих адептов бесплатно работать на стройке в Таиланде, организовал гарем и вербует новых последователей. Что происходит в его «Раю», рассказали газете «Комсомольская правда» бывшие участники секты.

По данным издания, Артур Сита родился в Ярославле и изначально получил известность, как человек, который учит правильным медитациям. На его ретриты - групповые занятия духовными практиками - постепенно собирались все больше и больше людей. На встречи в Москве и городах-миллионниках приходило по 200 - 300 человек, а в Туапсе приезжали до тысячи его поклонников.

В итоге Сита переехал в Таиланд и начал приглашать желающих просветления на остров Самуи. Неделя встреч с гуру стоила 60 - 80 тысяч рублей с человека. Это без учета самостоятельной аренды жилья, питания и прочих расходов. Общину, которую он основал, гуру назвал «Добро».

«Когда началась пандемия коронавируса и границы закрыли, что-то вдруг случилось. Артур собрал всех и сказал, что не нужно пытаться вернуться на родину: «Зачем вы туда поедете? Ведь здесь я - ваш бог, я буду вас вести за собой...» Нас там было тогда около двухсот человек. И все ему доверяли. Как-то незаметно для нас мы и в это поверили. Ну, что он бог. Проявления Иисуса и Кришны - так он говорил...», - рассказала бывший адепт Светлана Слободчикова.

По ее словам, сначала Сита призвал адептов возвести веганское кафе, куда «все смогут приезжать, чтобы попить чай-кофе». А когда началась спецоперация, привез из России большую группу мужчин-релокантов и заставил их строить большой ретрит-центр. При этом члены общины жили впроголодь, на них основатель экономил, однако работали на стройке по 20 часов.

Сложности были и с тем, чтобы покинуть общину. Все действия, даже поездку в город, чтобы продлить визу, необходимо было согласовывать с Ситой. При этом некоторых людей он отказывался отпускать. Среди них была и Алина Багирова, которая погибла в 2021 году при очень странных обстоятельствах.

Девушка была фотографом, а в России работала на ТВ. У гуру она стала частью «пресс-службы», фотографировала его встречи с адептами, снимать ролики. Она попала в аварию на байке, при том, что дорога была почти пустая и ехала Алина Багирова с небольшой скоростью.

«Самым близким человеком для нее была мама. Но когда мама заболела в России, Алину домой не пустили. А потом даже на похороны не разрешили приехать. Алина была человек очень тонкий и все это жутко переживала», - рассказала Светлана Слободчикова, отметив, что многие адепты считали, что случившееся с девушкой не несчастный случай, а самоубийство.

В свою очередь подруга погибшей, художница Луна Попп, рассказала, что та «спустила несколько миллионов рублей на бесконечные ретриты Артура Ситы», а после ее смерти помощница гуру забрала всю дорогую технику Алины и ее гаджеты, также община отказалась помочь с транспортировкой тела в Россию.

Бывшие адепты «Добра» вспоминают и о том, что у Артура Ситы есть гарем, однако, по их данным, никого из девушек он не принуждал.

«Кто-то говорил: якобы Артур затаскивает туда девушек насильно. Но это неправда, никого он не принуждал. Девушки сами хотят ему отдаваться. Артур умеет создать такие обстоятельства», - пояснила бывшая обитательница «Добра» московская актриса Анна Тесла.

При этом несколько девушек родили «богу» детей, а одна даже двоих дочерей. В одном из чатов мать дочерей Ситы, которая в итоге от него сбежала, рассказала, пока адепты таяли от голода, гуру зарабатывал на них и им подобных десятки миллионов рублей в месяц.

В феврале этого года в «Добре» погибла еще одна девушка, 23-летняя Мария Панкратова, попавшая на остров к Сите еще подростком вместе с матерью. По официальной версии, девушка умерла в результате несчастного случая. По версии друзей - стала еще одной жертвой секты, отмечает газета.

Новых последователей Артур Сита вербует через сеть своих кафе и барбершопов, которые «совершенно спокойно работают в крупнейших торговых центрах Москвы», утверждает газета.

Сектовед Александр Невеев обратил внимание на то, что в «Добре» совершенно явно видны «признаки опасного культа», основатель которого провозглашает себя божеством, а сама организация начинает приобретать определенную структуру по типу пирамиды: приближенные к гуру, новые последователи, которые должны вовлекать все больше и больше людей.

«Но самое страшное, что этих людей группируют даже не в России, а за рубежом. Адепты секты находятся в очень уязвимом положении, у них можно отобрать паспорт и манипулировать ими как угодно», - констатировал он.

Ранее депутат Брянской областной думы, глава общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал наказывать за организацию сект и вовлечение людей пожизненным заключением. Парламентарий предложил ввести в УК РФ отдельный состав преступления - «вовлечение несовершеннолетних в деятельность деструктивных религиозных объединений и тоталитарных сект» с наказанием в 10-15 лет лишения свободы. По его мнению, если ребенка в секту вовлек родитель - срок должен быть максимальным.