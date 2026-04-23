Пикник Афиши–2026 объявляет вторую волну артистов

«Браво» и Валерий Сюткин, большой камбэк поп-визионеров Мальбэка & Сюзанны и культового инди-дуэта «Озера», классик хип-хопа и поп-музыки на русском ЛСП и многие другие

В 2026 году Пикник Афиши станет масштабнее, ярче и разнообразнее. И впервые в истории превратится в настоящий луна-парк под открытым небом с запахом сахарной ваты и светящимися аттракционами в стилистике кинодекораций и смелой фантазии, где каждый сможет забыть о рутине и погрузиться в мир музыки и ярких эмоций. Титульным партнером выступает компания T2, которая уже готовит для гостей фестиваля необычные активности.

Пикник Афиши давно перестал быть просто музыкальным фестивалем со сценами и фудкортом. Это место, куда приходят всей семьей, где встречаются старые друзья и заводят новые знакомства; здесь пробуют локальную кухню из экзотической страны, играют в актуальные настолки, находят на маркете тот самый редкий винил, занимаются в арт-мастерской и даже смотрят театральную постановку – еще никогда досуг на Пикнике Афиши не был настолько разнообразным!

Первая волна участников уже объявлена: свои сеты с живыми бэндами в обеих столицах представят FEDUK и SLAVA MARLOW, за драйв в Петербурге ответит самая свежая гитарная группа страны CUPSIZE (Капсайз), а за эклектику звука в Москве – шоукейсы лейблов FRWRD Music и Carnival Records. На сцену также выйдет легенда русского рока Сергей Бобунец, чтобы спеть хором с публикой «Вечно молодой» и «Зачем топтать мою любовь».

Программа фестиваля продолжает расти и удивлять! 20 июня 2026 года на исторической площадке фестиваля в музее-парке «Коломенское» в Москве на четырех сценах выступят:

«Браво» и Валерий Сюткин – одна из самых романтичных гитарных групп страны впервые за 28 лет вместе с Валерием Сюткиным исполнит «Васю», «Стильный оранжевый галстук», «Дорогу в облака» и другие песни, объединяющие поколения. Также вместе с «Браво» на сцену снова выйдет бас-гитарист Дмитрий Ашман, который провел с группой 17 лет. И пусть в этот день танцуют все, кто любит бит!

ЛСП – уже настоящий классик хип-хопа и поп-музыки, автор свежих «Шиншилл» и культовых «М.Л.Д.», «Пули» и «Шеста», человек, без которого рэп на русском языке вряд ли стал бы настолько мелодичным, поэтичным и в то же время мрачным.

OG Buda + Mayot – артисты, по творчеству которых можно смело писать учебник по трендовому рэпу на русском языке последних семи лет: от дерзких панчей, разлетающихся на цитаты, до меланхоличных автотюновых баллад.

hehehe / хихихи – нежный, трогательный и сентиментальный инди-рок с женским голосом, поющим о тревогах, паниках и больших чувствах – но с обнадеживающим вайбом.

«Озера» – культовый для инди-сцены «десятых» и недавно собравшийся снова дуэт Петара Мартича и Лизы Громовой с музыкой на стыке эмбиент-попа с гипнотическими инструменталами и выразительным вокалом.

СТОУНД – группа отвязных и наслушанных старым винилом московских интеллигентов. Их музыку невозможно описать одним тегом: это поп, инди, фанк, рок и другие жанры, которыми коллектив с ловкостью и легкостью жонглирует.

RSAC (Феликс Бондарев) – легендарная инди-группа Феликса Бондарева, прошедшая долгий и интересный путь от пыльных подвалов маленьких клубов до Кремлевского дворца, отметит совершеннолетие (18 лет) на сцене фестиваля с главными хитами «Поезда», NBA и другими песнями.

Шоукейс ЛАУД БОЙЗ – трио ЛАУД зовет друзей на Пикник Афиши – вместе с легендами электронной сцены 2010-х и авторами культовой серии микстейпов «ТанецГолосЗвук» выступят BORIS REDWALL / БОРИС РЕДВОЛЛ и The Dawless / Доулесс – важные игроки сцены, определяющие звук современной российской электроники.

Шоукейс ФРВРД Музыка и Карнавал Запись – вторую волну шоукейса представят резиденты и друзья лейблов: дерзкие хип-хоп-новички SEEYASIDE / СИЯСАЙД, RealLowly Pluto / РилЛоули Плутон и Cruise Lirro / Круиз Лирро, инди-фрешмен Gera Amen / Гера Амен, легенда рэп-андеграунда Brick Bazuka, визионерский дуэт рэперов-продюсеров A$THMA BOYS / Астма Пацаны, а также важная фигура R&B на русском Kid Sole / Парень Один.

8 августа 2026 года Пикник Афиши пройдет в Санкт-Петербурге на уютной и ставшей родной площадке на территории Елагина острова. В афише Петербурга впереди еще много громких имен. Помимо группы «Озера», которая поднимется на сцену московского фестиваля, на Пикнике Афиши выступят Мальбэк & Сюзанна – дуэт, ставший символом новой, некоммерческой и стильной поп-музыки, не только исполнит культовые хиты «Гипнозы» и «Равнодушие», но и представит свежую совместную программу, открывая новый этап своей творческой истории. Выступление дуэта на «Пикнике» станет первым совместным за шесть лет.

Встречаемся 20 июня в музее-заповеднике «Коломенское» и 8 августа 2026 года на территории Елагина острова.