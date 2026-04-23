В российском регионе опровергли информацию об отключении Интернета

Власти Свердловской области официально опровергли информацию, распространявшуюся в мессенджерах и по электронной почте от имени регионального министерства цифрового развития и связи.

В ведомстве заявили, что рассылаемые сообщения являются ложными и носят провокационный характер. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, злоумышленники от имени министерства распространяют письмо с поддельным приказом под номером 151-П-03. В этом фальшивом документе якобы говорится о прекращении доступа к глобальной сети Интернет на территории области. Кроме того, в сообщении утверждалось, что в качестве альтернативы жители и организации региона будут переведены на некую вымышленную сеть под названием «Уралнет».

Власти подчеркивают, что никаких подобных решений не принималось, а само понятие «Уралнет» не существует и является плодом фантазии распространителей ложной информации. Аналогичное сообщение также было зафиксировано с фейкового аккаунта министерства в одном из популярных мессенджеров.

В официальном заявлении департамента информационной политики особо отмечается, что подобные рассылки имеют явные признаки провокации и направлены на дестабилизацию обстановки и введение граждан в заблуждение.

Особую опасность, как предупреждают специалисты, представляют ссылки и файлы, вложенные в такие письма. Они могут содержать IP-логгеры — специальные инструменты, которые позволяют злоумышленникам получить доступ к данным устройства после перехода по ссылке или открытия вложения. Таким образом, целью аферистов может быть не просто распространение недостоверной информации, но и сбор конфиденциальных данных, взлом аккаунтов или заражение устройств вредоносным программным обеспечением.

Жителям Свердловской области настоятельно рекомендуют не открывать подозрительные письма и не переходить по ссылкам из них, а доверять только информации, опубликованной на официальных сайтах государственных органов.