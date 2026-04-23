Россиян предупредили о крупных штрафах за мусор в коридоре

В многоквартирных домах лестничная площадка является частью общего имущества, на которое распространяются санитарно-эпидемиологические и пожарные требования. Если жилец оставляет в коридоре мусор, то за это ему грозит административная ответственность со штрафом до 15 тыс. рублей, предупредил в беседе с RT член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

За нарушение СанПиНа предусмотрен штраф от 500 до 1 тыс. рублей, однако, так как мусор – это пожароопасный объект, то наказание за его оставление грозит по статье о нарушении пожарной безопасности – за это уже предусмотрен штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, пояснил эксперт.

Если жильцы оставляют в подъезде мусор, то сначала нужно попытаться с ними договориться, а затем, если это не сработало, сфотографировать или записать на видео нарушение, а затем пожаловаться.

«Необходимо составить заявление на соседа, приложив подтверждающие доказательства, ― пояснил Машаров. ― «В заявлении указать номер квартиры нарушителя, Ф. И. О. собственника квартиры (либо Ф. И. О. квартирантов в случае сдачи собственником жилья внаем), частоту появления отходов на лестничной клетке».

Заявление и материалы с доказательствами следует направить в МЧС и в Роспотребнадзор, заключил специалист.