В Омске мужчину заподозрили в избиении домашней собаки палкой

В Омске хозяев обвинили в жестоком обращении с собакой. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Омск».

По данным источника, хозяева животного — муж с женой и двое несовершеннолетних детей — живут в доме на Сибирском проспекте, 45/1. Они якобы выгнали животное из однокомнатной квартиры из-за нехватки места.

Затем глава семейства, как следует из поста, избил пса палкой прямо на улице, чтобы он не бегал во дворе и не привлекал внимания соседей. Позже собаку обнаружили в ближайшем сквере. Она лежала неподвижно, дрожала, но пила воду из миски, поставленной неравнодушными горожанами.

«Я хочу, чтобы все знали, что в доме, где я живу проживают живодеры», — написала омичка.

В муниципальном приюте знают о проблеме и планируют забрать собаку. В УМВД по городу заявили NGS55.RU, что в курсе ситуации и уже начали проверку по факту инцидента.