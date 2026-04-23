Эксперт объяснил спад интереса к личности Ленина сменой типа общества

Из индустриального и классового оно трансформировалось в «цифровое».

Современные люди не думают о роли пролетариата и взаимоотношениях с буржуазией. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук Денис Фомин-Нилов.

«Ленин умер больше 100 лет назад. Как фигура он превращается в некий мифический, легендарный образ. В целом меняется информационное пространство, интересы, приоритеты, общество в условиях цифровизации не индустриальное, не классовое, а некое цифровое и оптимизированное. Никто не думает о классовой борьбе, роли пролетариата и взаимоотношениях с буржуазией».

Ранее аналитический центр ВЦИОМ пришёл к выводу, что россияне стали более осторожными в высказываниях о том, в чьих интересах действовал Владимир Ленин. Социологи сравнили актуальные показатели с результатами аналогичного опроса, который проводился в 2016 году методом поквартирных личных интервью. Если в 2016 году треть опрошенных (30%) считали, что Ленин действовал в интересах всего общества, то в этом году — 16%.