«Нужно отменять»: омбудсмен Володарский обвинил ЕГЭ в тратах на репетиторов

Необходимость прибегать к услугам репетиторов для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ говорит о серьезных проблемах такого формата проверки знаний, заявил НСН Амет Володарский. Львиная доля клиентов репетиторов — это школьники, которые готовятся к выпускным экзаменам, объяснил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

В беседе с НСН он подчеркнул, что эта тенденция говорит о том, что ЕГЭ не выполняет тех задач, которые перед ним ставятся. Родители учеников 7-11 классов в среднем тратят на услуги репетиторов от 5 до 6 тысяч рублей в неделю, а прибегает к их помощи каждая вторая семья, подсчитал сервис SuperJob.

Володарский подчеркнул, что большинство из них нанимают репетиторов, чтобы подготовить ребенка к ОГЭ и ЕГЭ, а также дополнительным испытаниям в высшие учебные заведения. Создается ситуация, когда целью образования становится не получение знаний, а необходимость сдать выпускной экзамен.

«Высокие показатели в статистике по обращениям к репетиторам, говорят о том, что Единый государственный экзамен сам по себе не отвечает задачам, которые перед ним ставились. А именно — выявить знания у ребенка и посмотреть, насколько эти знания соответствуют требованиям, которые предъявляются в высшем учебном заведении или в среднем специальном учебном заведении. Таким образом, либо нужно отменять ЕГЭ, либо нужно менять полностью содержание учебного процесса в средней школе. И мы прекрасно понимаем, что поменять содержание учебного процесса в средней школе с 1 по 11 класс быстро невозможно и, самое главное, не нужно. Соответственно остается одно: нужно менять сам подход к итоговой аттестации. Нужно заменить ЕГЭ другими формами контроля остаточных знаний», — отметил собеседник НСН.

Омбудсмен считает, что более эффективным способом оценки знаний будет ведение электронного портфолио ученика, начиная с детского сада.

«В рамках этого электронного портфолио уже искусственный интеллект может отслеживать и выставлять определенные оценки по каждому предмету. Данные электронного портфолио будут предоставляться высшим или средним специальным учебным заведениям, в которое ребенок подает документы. Таким образом, мы получим объективную картину по остаточным знаниям и, главное, — ребенок в школу будет приходить, не боясь, что он будет постоянно находиться в стрессе перед экзаменами, аттестацией, проверочными работами. Сейчас такое количество различных проверочных работ, что ученик просто не понимает, куда попал, зачем ему тогда вообще школа нужна», - добавил он.

При этом Володарский считает, что школьные учителя вполне способны хорошо подготовить детей к сдаче экзаменов, если будут заниматься обучением детей, а не многочисленной бюрократической работой. «Подготовиться к экзаменам без репетиторов возможно, и многие школы успешно демонстрируют это. В таких учреждениях учителя освобождены от постоянных написаний отчетов перед директором, местным органом управления или в погоне за мнимым рейтингом. Сегодня учитель перегружен постоянными несвойственными ему делами. Когда учитель будет независим от каких-нибудь рейтингов школы, рейтингов учителей, KPI, а просто будет заниматься подготовкой по программе, тогда у ребят будет время для подготовки к ЕГЭ. И, конечно, если содержание Единого государственного экзамена не будет часто меняться. А когда меняется содержание ЕГЭ, новшества должны проходить через общественное профессиональное обсуждение, чтобы это доходило до каждого педагога, в каждой школе. Тогда у школы будет временной ресурс для подготовки школьника. Ведь основная задача в контроле качества образования — не подловить на незнании, а выявить знания», — уверен Володарский. Самих репетиторов необходимо вывести из «полутени», заключать с ними договор на базе школ, предоставляя отпуска и начисляя педагогический стаж, добавил омбудсмен. Ранее оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова объясняла НСН, что репетитор может более эффективно повышать мотивацию ученика, чем школьный учитель. Таким образом обучение будет продвигаться лучше, даже если уровень подготовки к учебном заведений быть не ниже.