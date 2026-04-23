Церковный праздник сегодня: традиции и запреты

Сегодняшний день, 23 апреля 2026 года, совпадает сразу с двумя важными событиями: народно-церковным праздником Терентий Маревный и днем памяти священномученика Григория V, Патриарха Константинопольского, сообщает «МК».

Название пошло от слова «марево» — утренний туман или дымка. По примете, если на рассвете солнце прячется в дымке, год будет урожайным. Ясное небо, наоборот, сулит тяжелую посевную и пустые закрома.

В Терентьев день категорически запрещено браться за лопату и тяпку — посаженное не приживется. Нельзя ругаться (ссора затянется до Троицы), играть свадьбу (брак быстро распадется), а также брать в руки ножи, ножницы и топоры — к травме или беде. Под запретом шумные гулянья, выбрасывание еды (вместе с ней уйдет достаток) и отказ в милостыне.

Разрешено устроить генеральную уборку, попросить прощения у супруга, загадать желание у березы или погадать у окна. Увиденный молодой человек сулит удачу, кошка — деньги, птицы — новое знакомство.

Как уточняет «Царьград», в церковном календаре на 23 апреля — память 13 святых. Главный из них — священномученик Григорий V, Патриарх Константинопольский. В 1821 году, в день Пасхи, турки схватили и повесили его на воротах Патриархии. Перед смертью святитель сказал: «Я предчувствую, что рыбы Босфора будут есть мое тело, но умру спокойно во имя спасения нации».

Тело патриарха бросили в море, позже его нашли и перевезли в Одессу, а спустя полвека — в Афины. Также сегодня поминают 33 римских воина-христианина, казненных при императоре Декии, персидских мучеников Иакова, Азадана и Авдикия, а также новомучеников Российских — Флегонта Понгильского и Димитрия Вдовина.