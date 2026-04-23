Минкульт отказал в прокатном удостоверении фильму "Покидая Северную Корею"

Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения датско-южнокорейскому фильму Фредерика Сёльберга "Покидая Северную Корею". Об этом кинопрокатная компания U Films сообщила в своем Telegram-канале.

"Фильму "Покидая Северную Корею" отказано в выдаче прокатного удостоверения на основании знаменитого пункта "з" – в иных определенных федеральными законами случаях. Нам очень жаль, что у российского зрителя не будет легальной возможности увидеть эту трогательную картину", — говорится в публикации.

Фильм повествует историю о девушке, которая бежит в Южную Корею, чтобы заработать деньги для больной матери. В марте стало известно, что министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму "Нюрнберг" из-за несоответствия законам страны. В пресс-службе сослались на приказ Минкультуры от 21 мая 2024 года.

А именно на пункт документа 19 — Порядок предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм.