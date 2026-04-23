Глава Рособрнадзора ответил по поводу отмены ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в разговоре с ТАСС заявил о том, что в ближайшие годы в России отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ) ждать не стоит.

«Пока нам ничего нового никто не предложил. Возможно, через некоторое время, так все бурно развивается, может, лет через 10», — сказал Музаев.

Музаев также добавил, что текущая модель выпускного экзамена, даже с ее недостатками, обеспечивает честность и равные возможности для выпускников из разных регионов страны.

До этого Анзор Музаев рассказал об идеальной версии ЕГЭ.

В свою очередь, в Госдуме предложили новые правила сдачи Единого государственного экзамена. Целю которых будет снижение стрессовой нагрузки на выпускников.