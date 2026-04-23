В России хотят ужесточить ответственность за введение потребителей в заблуждение

В России хотят ужесточить ответственность бизнеса за введение потребителей в заблуждение и увеличить штрафы в 10 раз. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на документ комитета Совфеда по регламенту по итогам заседания комиссии по мониторингу законодательства в сфере госконтроля.

В документе говорится, что граждане РФ все чаще сталкиваются с ситуацией, когда заявленные на упаковке или в документации характеристики продукции не соответствуют ее реальному составу. Подобные случаи не только подрывают доверие к отечественным производителям, ритейлу и госинститутам, но и несут потенциальные риски для здоровья населения.

По данным Роскачества, в прошлом году в стране чаще всего подделывали мед, сыр, используемый в приготовлении пиццы, оливковое масло и биологически активные добавки (БАДы). Среди причин распространения подобных нарушений называют систему контроля Евразийского экономического союза, которая ориентирована на проверку микробиологической и токсикологической безопасности продуктов, недостаточный контроль за оборотом продукции в сфере социального и общественного питания, а также онлайн-торговлю и несоразмерность действующих штрафов экономической выгоде, получаемой производителями.

Помимо увеличения штрафных санкций в 10 раз, предлагается закрепить в законодательстве механизм "автоматических штрафов", автопредостережений и механизм прекращения действия деклараций при выявлении частых нарушений.