Сигал: человечество все ближе к третьей мировой войне

Режиссёр и продюсер Стивен Сигал на предварительном показе документального фильма RT «Обратный отсчёт» заявил, что человечество приближается к масштабному военному конфликту.

Сигал, снявший фильм, пояснил что, картина посвящена теме «выживания человеческой расы».

Название «Обратный отсчёт» отсылает к Часам судного дня — проекту американских учёных, которые начиная с 1947 года отсчитывают уровень международной напряжённости и риска начала ядерной войны.

«Я чувствую, что мы всё ближе к третьей мировой войне», — подчеркнул Сигал.

Режиссёр отметил, что люди «не должны жить в мире, которым управляют кланы», военно-промышленный комплекс, банки.

«Мы должны жить в мире, где нации могут управлять сами собой. Мы должны жить и работать вместе в гармонии, чтобы достигать процветания. Но каждое государство должно понимать, что оно взаимосвязано с другим, что мы все зависим друг от друга, человек от человека, нация от нации. Иначе нас настигнет седьмая волна массового вымирания», — уверен Сигал.

Ранее в Москве состоялся закрытый предварительный показ документального фильма RT «Обратный отсчёт». Дата официального релиза ленты для широкой аудитории станет известна позднее.