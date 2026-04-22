Климатолог заявил, что в европейской части России летом может выпасть снег

Биофизик и климатолог Алексей Карнаухов заявил, что в будущем в европейской части России снег может перестать таять даже летом. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам климатолога, этот потенциальный феномен объясняется релаксационной моделью оледенений. Аномальная жара, которая наблюдалась по всему миру в 2023 и 2024 годах, может вызвать замедление Гольфстрима. В этом случае средняя температура в Европе может упасть сразу на 20–25 градусов.

При этом Карнаухов заявляет, что подобное уже наблюдалось после жарких 2014–2016 годов. Тогда в 2017 году произошла аномально холодная зима, а снег несколько раз выпадал в нетипичное время — в Румынии снегопад произошел в апреле, в России в мае и июне, а в Финляндии — в июле.

«В принципе это был холодный год, холодное лето, и сейчас мы можем ожидать прохладного лета или не очень жаркого лета, потому что с точки зрения глобального потепления даже не очень жаркое лето будет восприниматься людьми как аномально холодное», — заявил Карнаухов.

