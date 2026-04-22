Издательство АСТ не получало официальных запросов по книгам Григория Остера

Официальных запросов или требований от Следственного комитета РФ, прокуратуры или иных государственных структур в адрес издательства АСТ относительно произведений писателя Григория Остера не поступало. Об этом сообщила пресс-служба издательства.

«Подобный вопрос уже поднимался в 2024 году. Тогда также звучала обеспокоенность, но претензий к нам не поступало, развития история не имела. Исходя из этого, мы делаем вывод, что работа по оценке творчества писателя была проведена, реальных рисков для детей экспертами не выявлено. В настоящий момент официальных запросов или требований от Следственного комитета, прокуратуры или иных государственных структур в адрес издательства АСТ относительно творчества Григория Остера нет», – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что детская литература является сегментом отечественного книгоиздания, который особенно тщательно регулируется.

«Книги, готовящиеся к выпуску, проходят множество проверок и должны соответствовать большому перечню требований перед тем, как станут доступны к покупке. Произведения Остера издаются более 30 лет, на его книгах выросло не одно поколение читателей. Например, «Вредные советы» в ироничной форме прививают навыки безопасного поведения, высмеивая жадность, грубость, обман и капризы, действуя как «прививка от глупости», – отметили в издательстве.

Там также добавили, что цели издательства и цели надзорных органов в вопросах защиты детства едины.

«Если в будущем поступят официальные обращения, мы готовы предоставить всю необходимую информацию и экспертные заключения», – заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина ведомство проверит книги Григория Остера на наличие «сомнительных установок» с точки зрения педагогики.