Захарова прокомментировала смерть ведущего программы «Человек и закон» Пиманова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новость о смерти ведущего программы «Человек и закон», выходящую на Первом канале, Алексея Пиманова. Пост об этом она опубликовала в своем Telegram-канале.

Дипломат назвала новость о смерти Пиманова внезапной и шокирующей.

«Билось его сердце в разы чаще, чем у очень многих. За правду, справедливость, страну и народ. Вечная память», — высказалась Захарова.

О смерти Пиманова стало известно ранее 23 апреля. Об этом сообщил Первый канал. Ведущему было 64 года. Уточнялось, что у него остановилось сердце.

Пиманов вел передачу «Человек и закон» с 1997 года. С 2013 года он руководил холдингом «Красная звезда», куда в том числе входили радио и телеканал «Звезда». Кроме того, Пиманов снял более 100 документальных фильмов и возглавлял проект «Российское кино».