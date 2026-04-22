В Госдуме Остера попросили отказаться от российских наград

Депутат Германова призвала писателя Остера отказаться от российских наград
Член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова считает, что писателю Григорию Остеру следует отказаться от российских наград, поскольку он покинул территорию РФ после начала СВО.
Заявление об этом она сделала в беседе с РИА Новости.
«Он предал Родину, медали и награды заслуженные и так далее тому подобное. Сдайте все медали, потому что раз вы не считаете, что Россия сегодня ваша Родина, значит, не надо пользоваться ничем в этой стране. Вот и все. Забирает книги пусть и читает там своим внукам», — сказала Германова.
Григорий Остер — заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства, премии имени Корнея Чуковского «За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе» и конкурса читательских симпатий «Золотой ключик».
Накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить книги Григория Остера на «сомнительные с педагогической точки зрения установки».
Книга Григория Остера «Вредные советы» была выпущена в 1990 году, это цикл стихотворений с советами и поучениями, которые в веселой форме объясняют детям, как не надо себя вести.