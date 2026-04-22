Маргарита Симоньян рассказала, как известная певица довела ее до слез

Маргарита Симоньян рассказала, как относится к известной поп-певице. Журналистка вспомнила об их первой встрече.

С тех самых пор журналистка и исполнительница крепко дружат. Речь идет о Жасмин.

«Мы познакомились лет 15 назад на одном мероприятии. Жасмин ни с того ни с сего взяла микрофон и спела песню, которую я до этого слышала только от своей бабушки. Я встала танцевать и плакать одновременно», — поделилась Маргарита в ТГ-канале.

Симоньян называет Жасмин подругой не только по жизни, но и по духу.

«Вот уже 15 лет мы с Жасмин танцуем и плачем одновременно», — призналась ведущая.

Сейчас Маргариту восхищает то, что артиста и ее муж делают для пострадавшего от наводнения Дагестана.

«Плакать я уже не могу, а благодарить — могу. И считаю важным сделать это публично. Вирусно не только зло. Добро распространяется тоже», — сказала Симоньян.

Она завершила свой пост умозаключением о добре, которое нужно преумножить, чтобы зла во вселенной стало меньше.

