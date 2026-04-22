Борьба с ведьмами: почему «зарубают» закон о запрете рекламы оккультных услуг

Законопроект о запрете рекламы ведьм и колдунов уже третий год не находит поддержки в Госдуме, а рынок оккультных услуг в России оценивается в 2,5 трлн рублей. Что происходит с законопроектом, разбиралось издание Life.ru.

Эксперты отмечают, что рынок оккультных услуг в России составляет примерно 2,5 трлн рублей, что в 4,5 раза больше бюджета Краснодарского края. При этом авторы инициативы по запрету рекламы оккультных услуг депутаты Нина Останина, Андрей Свинцов и Алексей Корниенко уверены, что «люди тратят на мошенников последние деньги».

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по запрещению рекламы эзотерических и энергетических услуг, духовных практик и развитие механизмов выявления и блокировки ресурсов, содержащих предложения о предоставлении таких услуг» вносят на рассмотрение в Госдуму уже третий год подряд. Он содержит перечень из 36 категорий «профессий», которым надлежит запретить рекламировать свою деятельность в публичном пространстве. А для эффективности борьбы с рекламой «услуг оккультно-магического характера» предлагается досудебная блокировка сайтов.

На стороне депутатов выступает президент России Владимир Путин, который во время прямой линии 2024 года заявил о необходимости борьбы с сатанизмом* («Международное движение сатанизма» признано в России экстремистским и запрещено) и оккультными услугами, а также патриарх Московский и всея Руси Кирилл. А против законопроекта — Комитет Госдумы по информационной политике.

Заместитель председателя комитета Михаил Делягин подчеркнул, что здесь не нужно искать злого умысла, так как есть несколько нерешенных проблем, которые мешают принятию подобного закона, в том числе и его явная недоработка.

«Первая проблема заключается в том, что государство как таковое отрицает существование мистики. Получается, абсурдно запрещать то, чего нет. Для того, чтобы закон заработал, государству придется признать потусторонний мир, и этого по объективным причинам произойти не может», — пояснил он.

Также, по словам парламентария, механическое перечисление в документе «потусторонних» профессий приведет к обходу их запрета — вместо ведьм рекламу будут давать ведуньи, место «знахарей» займут «лекари».

В свою очередь одна из авторов инициативы Нина Останина уверена, что оккультный бизнес может себе позволить влиятельных лоббистов, и есть как минимум пять интернет-порталов, предлагающих услуги онлайн-консультаций гадалок и эзотериков.

А депутат Андрей Свинцова считает, что законопроект «постоянно заворачивают», так как его авторы оппозиционеры и здесь проявляется «депутатская ревность».

«Мы приглашаем все думские фракции к участию. Пускай там выделят по одному, по два, три депутата, и мы сделаем полноценный межфракционный закон. Давайте все дружно сядем и наконец-то напишем правильную редакцию закона», — призвал он.

В свою очередь астролог Павлел Глоба резко высказался по поводу возможного запрета оккультизма, посоветовав депутатам еще и «голубей запретить», так как они летают и заразу разносят.

«Я думаю, что вокруг этого законопроекта еще долго будут вестись разговоры. Их цель — отвлечь внимание от более насущных проблем, которыми нашим законодателям стоило бы заняться», — уверен он.

По словам астролога, сейчас вопрос «хайпа» приобретает особую актуальность в связи с предстоящими выборами в Госдуму.

Напомним, что этой осенью россиянам предстоит выбрать депутатов Государственной думы девятого созыва, при этом впервые проголосуют жители Донбасса и Новороссии. Параллельно с думскими выборами пройдут выборы в заксобрания 39 регионов.

* «Международное движение сатанизма» признано в России экстремистским и запрещено.