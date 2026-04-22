Брат Елены Блиновской раскрыл, когда блогерша выйдет на свободу

Брат блогерши Елены Блиновской, отбывающей срок за неуплату налогов и махинации с деньгами, Александр Останин поделился последними новостями о сестре и раскрыл, когда она выйдет на свободу.

По его словам, сейчас Блиновская находится в колонии во Владимирской области. Ей осталось отбывать срок более года, после чего она должна выйти на свободу.

Останин добавил, что в феврале у блогерши была встреча с детьми. Телефонные звонки ей запрещены, однако она может писать и получать письма. Помимо этого, у семьи Блиновской продолжаются судебные разбирательства, связанные с ее банкротством.

— На данный момент Елена сидит в колонии во Владимирской области. Ей осталось сидеть больше года, и она должна выйти, — заявил Александр Останин в личном блоге.

Ранее отец Блиновской рассказал о буднях дочери в колонии. По словам мужчины, блогер много шьет в свободное время. Он также отметил, что она болела и пролежала в санчасти три дня. Блогер попала в привилегированный отряд в ИК: там заключенные якобы выполняют самую легкую работу.