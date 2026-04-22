Книги Остера продолжают продаваться в книжных магазинах РФ

Книги Григория Остера, например, цикл стихотворений «Вредные советы», продолжают продаваться в российских книжных магазинах. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает РИА Новости.

Так, книги можно купить в магазинах «Читай-город», «Библио-глобус», «Республика», Московский Дом книги, а также на российских маркетплейсах, передает РИА Новости.

21 апреля председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить книги Григория Остера из-за того, что в его произведениях содержатся «сомнительные с педагогической точки зрения установки».

Издательский дом «Эксмо» приостановил продажу книги Тилар Маццео «Дети Ирены» после того, как читатели обратили внимание на одну из фраз в тексте. Книга была отправлена на дополнительную экспертизу.

21 апреля появилась информация, что правоохранители в рамках уголовного дела об организации деятельности экстремистской организации задержали главного редактора издательства «Эксмо» Александру Шипетину. В этот же день в издательстве «Эксмо» в Москве прошли обыски. Они были связаны с книгами писательниц Елены Малисовой* и Катерины Сильвановой* «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка».

*Признаны иноагентами.