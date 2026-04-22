В школах Сызрани отменили занятия в первую смену

Минобразования Самарской области на фоне атак украинских БПЛА отменило занятия в первую смену в школах Сызрани. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации в Мах.

Уточняется, что учебный процесс для школьников будет организован очно во вторую смену.

Ночью Сызрань атаковали украинские беспилотники, после удара в городе частично обрушился подъезд жилого дома. По информации SHOT, первые взрывы прогремели около трех часов ночи. Очевидцы рассказывали о звуках пролета дронов, стрельбе и вспышках в небе — в это время работали силы ПВО.

Удар пришелся в четырехэтажный многоквартирный дом. Его подъезд полностью рухнул, на кадрах с места происшествия видно груду кирпичей, кусков бетона, а также десятки оконных рам.

Под завалами оказались люди. Спасти удалось четырех человек, в том числе ребенка. К 10:00 мск в МЧС сообщили, что под обломками подъезда дома нашли двух человек без признаков жизни.