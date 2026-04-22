«Тех-Френдли Викенд» объявляет музыкальную программу: в лайнапе — ANIKV, OG Buda, MIRÈLE, Lovanda, Risha и другие

Музыкальная программа «Тех-Френдли Викенд» станет частью городского технологического фестиваля, который пройдет с 21 по 23 мая 2026 года в Нижнем Новгороде на территории Нижегородской ярмарки. В этом году фестиваль, который ежегодно проходит в рамках конференции ЦИПР, усиливает культурное направление и рассматривает музыку как способ дополнить деловую программу, переводя разговор о технологиях в более открытый и живой формат. Хедлайнерами музыкальной программы станут ANIKV и OG Buda. В лайнапе также: MIRÈLE, Lovanda, XXXManera, Risha, Lesha Mironov и Call Me Ilya.

© Пресс-служба ЦИПР

«Запуск музыкальной программы — это новая глава для фестиваля. Мы масштабируем “Тех-Френдли Викенд” и выходим за рамки привычного формата, добавляя к деловой программе полноценный культурный слой. Это позволяет расширить аудиторию и сделать фестиваль заметным городским событием», — отмечает Ирина Ефимова, организатор конференции ЦИПР и фестиваля «Тех-Френдли Викенд».

Выступления пройдут 22 и 23 мая: дневную программу откроют DJ-сеты, а к вечеру на площадке пройдут живые выступления бэндов и артистов.

22 мая на сцене выступят Call Me Ilya, Lovanda, MIRÈLE и хедлайнер дня ANIKV;

23 мая программу откроет Lesha Mironov, также выступят Risha и XXXManera, а завершит вечер хедлайнер OG Buda.

Программа охватит дневные и вечерние слоты с 12:00 до 22:00 и станет частью фестиваля, продолжая его за пределами деловой повестки.

«Научные события часто работают через рациональное — лекции, идеи, факты, гипотезы, — комментирует Ольга Пивень, сооснователь и директор конференции ЦИПР и фестиваля «Тех-Френдли Викенд». — Музыка как важный культурный контекст объединяет разные аудитории и создает общее пространство. Она меняет восприятие технологической повестки, помогает считывать сложные темы проще и расширяет границы опыта».

Традиционно участников фестиваля ждет и обширная деловая часть: лекции, публичные дискуссии, мастер-классы и интерактивные форматы. Деловая программа будет построена вокруг нескольких тематических треков, посвященных долгосрочным технологическим и социальным изменениям. На одной сцене встретятся ученые, предприниматели и представители креативных индустрий — от исследователей и популяризаторов науки до молодых медиапродюсеров и авторов цифровой культуры. Среди ключевых спикеров фестиваля — Алексей Семихатов, Владимир Сурдин, Андрей Коняев, Даниил Трабун, Дмитрий Бескромный, Наталия Османн, Дарья Золотухина, Юлия Городничева и многие другие.

На протяжении всех дней фестиваля на площадке фестиваля также будут работать VR-зоны и технологические инсталляции, спортивные и интеллектуальные активности, а также программы для детей. Фестиваль выйдет за пределы площадки в рамках городской инициативы «Знакомьтесь, Нижний», разработанной специально для участников конференции ЦИПР и фестиваля «Тех-Френдли Викенд». Для гостей будут организованы шаттлы между ключевыми локациями, а рестораны города представят специальные меню. Кроме того, ЦИПР и «Тех-Френдли Викенд» поддержат благотворительный полумарафон «БЕГИ, ГЕРОЙ!», к которому смогут присоединиться участники и гости фестиваля.

Вход на события музыкальной программы и другие активности «Тех-Френдли Викенд» — бесплатный, по обязательной регистрации на сайте. Для посещения музыкальной программы 22 и 23 мая необходимо выбрать один из слотов: дневной (12:00–19:00) или вечерний (20:00–22:00). Регистрация доступна на один слот в день, количество мест ограничено, выбор осуществляется в личном кабинете. Актуальные новости публикуются в официальном Telegram-канале «Тех-Френдли Викенда».

Rambler&Co – официальный медиапартнер, «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер» – информационные партнеры ЦИПР–2026.