Cтало известно, кто выступит на фестивале «Супердискотека 90-х» Радио Рекорд

Этой осенью главный ретромегадэнс страны — Супердискотека 90-х Радио Рекорд — возвращается с новой постановкой «Это фантастика». В Санкт-Петербурге событие состоиться 14 ноября в Ледовом дворце, в Москве — 4 декабря в Live Арене.

Сквозь звездные миры и киновселенные зрители отправятся на поиски Пятого элемента — энергии, которая спасет мир и вернет самое лучшее. С мудростью мастера Йода, упорством Терминатора, отвагой Лилу и юмором Людей в черном организаторы приглашают зрителей отправиться в фантастическое путешествие в компании звезд.

На четырехчасовом масштабном шоу выступят более 20 культовых артистов, а также секретный гость, имя которого станет известно в день фестиваля.

На «Супердискотеке 90-х» Радио Рекорд выступят Татьяна Буланова, Алена Апина, Оксана Ковалевская (Kraski), Алексей Романоф (экс A’Mega), группа «На-На», золотой состав «Стрелок», «Нэнси», Лада Дэнс, «Рок-Острова», «Русский Размер», «Божья Коровка», Марина Хлебникова, «Корни», «Пропаганда», DJЦветкоff (Мегамикс), «Диномит», Revolьvers. Специальным гостем в Санкт-Петербурге станет группа «Вирус», а в Москве хиты команды «Смысловые галлюцинации» исполнит Сергей Бобунец.

Специально для шоу в фойе будет построен интерактивный город 90-х с тематическими развлечениями, будет работать танцпол «Колбасный цех» для вечно молодых рейверов.

Супердискотека 90-х — фестиваль Радио Рекорд с более чем 20-летней историей. Каждое шоу уникально: ежегодно меняется тема, декорации и сценарий. Это не просто концерт — это полное погружение в эпоху. Переступив порог площадки, зрители возвращаются в юность: садятся за школьные парты, играют в резиночку, вкладыши и кэпсы, делают легендарные прически и пробуют любимые вкусы 90-х.

Дресс-код — важная часть атмосферы. Большинство гостей поддерживают стиль эпохи: парни надевают малиновые пиджаки с барсетками, массивные цепи и спортивные костюмы «абибас», девушки — лосины, яркие футболки, клипсы и делают яркий мейкап. В этом году на «Супердискотеке 90-х» приветствуются костюмы фантастических героев из фильмов 90-х — Дарт Вейдер, Йода, Люди в черном и другие.