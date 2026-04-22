Названа самая частая причина смерти москвичей на рабочих местах

В Москве в 2025 году на рабочих местах скончались 423 человека. Основная причина — сердечно-сосудистые заболевания. Об этом ТАСС рассказал руководитель технической инспекции труда Московской федерации профсоюзов Анатолий Захаренков.

По словам эксперта, люди умирали прямо во время работы — у них отказывало сердце. При этом сложно определить, что именно спровоцировало болезнь: постоянные перегрузки, вредные условия труда, недостаток медконтроля или другие факторы.

Захаренков отметил, что медицинские учреждения в таких случаях указывают лишь «сердечно-сосудистую недостаточность» без конкретных причин. Хотя можно предполагать, что на здоровье повлияли стресс или несвоевременно оказанная помощь.

Доказать связь смерти с производственными факторами практически невозможно. Из-за этого семьи погибших не могут получить страховые выплаты и остаются без поддержки, хотя по закону им полагается компенсация по Московскому трёхстороннему соглашению.