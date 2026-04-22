Володин призвал соцсети удалять видео с определенным контентом

Глава Госдумы Вячеслав Володин призвал интернет-площадки удалять видеозаписи, где школьники оскорбляют учителей. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Аналогичные жалобы поступают в нижнюю палату парламента из различных городов Федерации. Похожая картина наблюдается также в Беларуси и Казахстане. Володин охарактеризовал случившееся как провокацию.

Председатель Госдумы отметил, что подросткам это преподносят как безобидную забаву, однако на деле их втягивают в опасные схемы и незаконные действия. По его информации, за организацией таких съёмок стоят украинские спецслужбы и их спонсоры.

Их задача — привлечь молодую аудиторию на свои каналы, чтобы позже вовлечь её в запрещённые группировки и распространять вредоносный контент. Володин призвал администрации соцсетей незамедлительно реагировать на подобные публикации и удалять их без промедления.