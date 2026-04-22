Депутат предложила знакомить россиян через сообщества по интересам

Власти одной из японских префектур собираются ввести субсидии для оплаты сервисов знакомств одиноким молодым людям, чтобы помочь улучшению демографии, сообщили СМИ. Насколько такая идея применима для российского общества, разбиралась Москва 24.

Власти оплатят знакомство

Правительство японской префектуры Коти, которая считается одной из наименее населенных, собирается оплачивать дейтинг-сервисы одиноким людям для поиска партнеров. Таким образом местные власти собираются повысить количество браков и улучшить демографию. Это происходит потому, что вся Япония продолжает сталкиваться с падением рождаемости и общим сокращением населения каждый год, сообщили зарубежные СМИ.

Максимальная сумма субсидии составляет 20 тысяч иен (примерно 125 долларов США) в год, при этом сама подписка немногим превышает эту стоимость, так что пользователям все же придется доплатить. Такая возможность распространяется на одиноких жителей в возрасте от 20 до 39 лет в течение 2026 года при условии, что используемые приложения сертифицированы как интернет-сервисы для поиска партнера для брака, отметили журналисты.

Как сообщили СМИ, подобные инициативы пыталась реализовать не только префектура Коти, но и Миядзаки. Там местные власти предлагали субсидии до 10 тысяч иен (около 62 долларов) на аналогичные приложения.

При этом, согласно опросу 2024 года, каждый четвертый японец младше 39 лет познакомился со своим партнером через дейтинг-приложение. Причем такой способ обогнал работу и учебу в качестве мест для судьбоносных встреч.

Ранее в Москве стал набирать популярность тренд на знакомства с помощью чат-ботов. Алгоритм формирует группы из шести незнакомцев для совместного ужина с учетом возраста и интересов, а после встречи участники идут в бар, где продолжают общение.

Накопить энергию для личной жизни

Рассуждая о том, полезно ли будет рассмотреть опыт Японии для России, заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Юлия Саранова в разговоре с Москвой 24 предположила, что стоит задуматься о других способах. Например, вместо оплаты подписок дейтинг-сервисов можно развивать форматы деятельного знакомства.

"В интернете все проходит по визуальным характеристикам и тем вещам, которые декларируют в анкете. А когда люди встречаются, чтобы вместе сделать доброе дело, – это замечательная созидательная среда, чтобы найти человека, с которым совпадают ценностные ориентиры", – объяснила депутат.

В пример она привела министерство молодежной политики Твери, которое запустило формат семейных встреч для молодых пар и семей, а также велосообщества, помогающие объединить людей со схожим интересами.

Надо либо развивать такие форматы, либо интегрировать семейную политику в уже действующие. Не стесняться об этом открыто говорить и с некоммерческими организациями, которые это делают, и с ребятами, которые приходят в эти сообщества.

Депутат подчеркнула, что важно не количество браков, а их качество. И партнеры со схожими интересами смогут построить крепкий союз.

Психолог, сексолог Константин Никулин в беседе с Москвой 24 также согласился с мнением, что субсидирование дейтинг-сервисов навряд ли дало бы результат.

"В Японии своя специфика: люди там больше зациклены на себе, есть хикикомори (те, кто отказались от социальной жизни. – Прим. ред.), там такой инструмент, возможно, неплох", – отметил эксперт.

Он добавил, что в России другая ситуация. Стоимость подписки здесь не является барьером для знакомства: играет роль общее выгорание, усталость, финансовая нестабильность, кризис доверия. Некоторые, возможно, разочаровались в партнерских отношениях и в том, чтобы найти себе пару, тем более с помощью специального приложения.

Любителей халявы или тех, кто и так бы знакомился, такая идея может привлечь. Но постоянное нахождение на сайтах знакомств приводит к тому, что люди перестают ценить индивидуальность партнера и относятся к нему как к выбору товара. Как с iPhone: вышел новый – можно поменять. Когда большое разнообразие выбора, человек негативно относится к тому, что нужно работать над отношениями и сходиться на каких-то моментах.

Эксперт добавил, что важно соблюдать баланс между жизнью, карьерой, учебой и другими сферами, чтобы избежать выгорания. В противном случае у человека не будет энергии для знакомств, даже при наличии желания.

"Также стали сильны гендерные противоречия: растет количество мужчин, придерживающихся патриархальных установок, тогда как женщины все чаще выступают за равноправный партнерский брак. Такое глобальное непонимание в русскоязычном обществе тоже блокирует открытое знакомство: будто человек уже обречен на разочарование, потому что все женщины устроены так, а все мужчины – иначе",– отметил психолог.

По мнению Никулина, в сфере отношений нужно больше говорить про партнерство, распределение ролей, взаимоподдержку. В качестве альтернативы психолог предложил не оплачивать подписку на сайте знакомств, а создать большую программу психологической грамотности, возможно, и со стороны государства. Ее важно направить на то, чтобы разъяснять, что такое здоровые отношения и как их строить, учитывая личные качества отдельного человека и его опыт, заключил Никулин.