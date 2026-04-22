В Екатеринбурге скончался известный музыкант и продюсер Евгений Горенбург

В Екатеринбурге на 67 году жизни скончался известный музыкант, один из основателей свердловского рок-клуба Евгений Львович Горенбург. Соболезнования родным и близким артиста высказал глава региона Денис Паслер.

По словам губернатора, проекты и инициативы талантливого музыканта и продюсера находили живой отклик в сердцах людей и известны далеко за пределами региона. Евгений Львович через всю жизнь пронес любовь к уральскому року, хранил его традиции и помогал развитию новых направлений. Был вдохновителем музыкальных фестивалей "Старый Новый Рок", "Ночь Музыки", масштабного книжного форума "Красная строка".

Евгений Горенбург хорошо известен на Урале. Создатель и лидер рок-группы "Топ", талантливый продюсер, он создавал новые творческие площадки, поддерживал талантливую молодежь, открывал новые имена и помогал музыкантам выйти на большую сцену.