В четырех российских городах временно закрыли аэропорты

Аэропорты Череповца, Иванова (Южный), Ярославля (Туношна) и Нижнего Новгорода (Чкалов) приостановили приём и выпуск воздушных судов. Меры вводят на фоне угрозы атак беспилотников, сообщила пресс-служба Росавиации.

© Московский Комсомолец

В ведомстве напомнили, что такие ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов. Ранее, в период с 23:08 по 23:57 по московскому времени, Росавиация уже объявляла об ограничениях для авиагаваней Тамбова (Донское), Волгограда, Саратова (Гагарин) и Пензы.

К настоящему моменту эти ограничения были сняты. В общей сложности с вечера 22 апреля приём и отправку рейсов приостанавливали уже девять российских аэропортов.

Решение о возобновлении работы каждого аэропорта принимается отдельно, как только исчезает предполагаемая угроза. Пассажирам рекомендуют следить за информацией на сайтах авиакомпаний и в онлайн-табло.