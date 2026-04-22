Россиян ждет короткая рабочая неделя

Рабочая неделя в России в конце апреля будет сокращенной и продлится всего четыре дня. Это следует из производственного календаря.

Россияне будут работать с 27 по 30 апреля в связи с тем, что День весны и труда, который отмечается 1 мая, в этом году выпадает на пятницу. Соответственно, при пятидневном графике он будет выходным нерабочим днем.

Ранее депутат Георгий Камнев обратился к работодателям с призывом установить сокращенный рабочий график в период между майскими праздниками. Инициатива предполагает отпускать сотрудников на 1–2 часа раньше с 4 по 7 мая.

По мнению парламентария, сокращение рабочего дня в эту неделю позволит россиянам больше времени проводить с близкими, забирать детей из школ и детских садов.