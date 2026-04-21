Освобожденный из плена в Мали геолог рассказал, как его держали на цепи

Геологоразведчик Юрий Юров, освобожденный из плена в Мали, рассказал журналистам, что захватчики на протяжении нескольких месяцев держали его по ночам на цепи, пишет РИА Новости.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что «Африканский корпус» в Мали освободил сотрудников российской геологоразведочной компании — россиянина Олега Грету и украинца Юрова, захваченных террористами в 2024 году в Нигере.

«По-разному относились, и хорошо, и плохо, и тяжело было. Голод и цепи, было такое где-то полгода», — отметил геологоразведчик.

По его словам, вместе с коллегой он работал на российскую компанию, когда попал в плен к боевикам. Он уточнил, что однажды на базе началась стрельба, местные военные разбежались. Затем появились вооруженные люди и захватили гражданский персонал.

Мужчина заметил, что злоумышленники постоянно перевозили его с места на место, держали в лагерях, иногда — в загонах под открытым небом. Он добавил, что кормили скудно, но питьевой воды хватало.

Юров пояснил, что похитители вели переговоры с правительством, но пленников в детали договоренностей не посвящали.

Ранее сообщалось, что освобожденные из плена в Мали геологи выразили желание после лечения и восстановления вернуться в Африку с тем, чтобы продолжить исследования. По их словам, они являются узкими специалистами, хорошо разбираются лишь в специфике африканского континента.