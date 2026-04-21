Суд объявил закрытым заседание по делу о передаче сироты чиновнику, а не прабабушке

Новгородский районный суд объявил закрытым заседание по делу о передаче трехлетней девочки-сироты под опеку семье главы Солецкого округа Максима Тимофеева, а не прабабушке из Вологды Ольге Адамович, пишет РИА Новости.

Судья Наталья Галкина спросила у сторон процесса, не против ли они, чтобы судебное заседание было закрытым, так как речь идёт о правах и интересах несовершеннолетней.

Прокуратура и органы опеки поддержали инициативу, представители сторон высказались против проведения закрытого заседания.

Галкина отметила, что суд, выслушав мнения участников процесса, определил, что разбирательство дела следует осуществить в закрытом судебном заседании. В связи с этим журналистов попросили покинуть помещение.

Позже стало известно, что рассмотрение дела отложено на 27 апреля.

Напомним, что Ника Останина осталась сиротой после гибели родителей. Отец девочки погиб на СВО в 2024 году, мать — в ДТП в январе 2026-го.

Родственники не успели забрать ребёнка: девочку передали посторонним чужим для нее людям — главе администрации того самого района, где трагически погибла её мать.

