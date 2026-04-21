Умер предотвративший угон Як-40 в 1973 году пилот

Легендарный летчик, Герой Советского Союза Иван Кашин скончался на 90-м году жизни. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу правительства Брянской области.

Церемония прощания состоится 23 апреля в 11:00 в Брянском театре драмы им. А. К. Толстого.

В правительстве напомнили, что в 1973 году Кашин, проявив смелость и отвагу, спас экипаж и пассажиров воздушного судна Як-40, командиром которого он являлся.

«Террористы совершили попытку захвата самолета, но Иван Андреевич успел подать сигнал бедствия и в экстремальных погодных условиях совершил вынужденную посадку в Москве, где самолет был взят штурмом, а террористы нейтрализованы», — уточнили в пресс-службе.

Журналисты пояснили, что воздушное судно захватили четыре молодых человека, вооруженных ружьями и обрезами. Террористы потребовали выкуп в $1,5 млн и обеспечение их перелета в Швецию.

Силовики взяли самолет штурмом, ликвидировали двух захватчиков, еще двух ранили. Члены экипажа и пассажиры выжили, ранения получили лишь 4 человека.

Иван Андреевич Кашин родился 2 января 1937 года в деревне Сахаровка Елецкого района Воронежской области. В 1948 году его семья переехала в Елец.

В 1955 году, окончив школу, Кашин поступил в Сасовское летное училище гражданской авиации, а в 1957 году был распределен в Управление гражданской авиации центральных районов и Арктики в Москве, после чего направлен в Брянский объединенный авиаотряд.

В последние годы летчик много времени уделял патриотическому воспитанию молодежи, проявлял внимание к общественной жизни региона.

Имя Ивана Андреевича Кашина присвоено Дятьковскому кадетскому корпусу авиации, с воспитанниками и педагогическим коллективом которого Герой Советского Союза поддерживал тесные связи.