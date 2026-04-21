Истощенную cобаку спасли с балкона на восьмом этаже в Санкт-Петербурге

Жильцы жилого комплекса «Шуваловский» в Санкт-Петербурге пришли на помощь белому самоеду по кличке Ума, которого хозяйка оставила на застекленном балконе восьмого этажа на три дня. Собака лаяла днем и ночью, привлекая внимание соседей.

Попытки связаться с владелицей квартиры оказались безуспешными. Обращения в полицию и Министерство по чрезвычайным ситуациям не принесли результата. Правоохранители отказались вскрывать квартиру, а спасатели не смогли оказать помощь. Тогда соседи обратились к промышленному альпинисту. С его помощью животному спустили на веревке еду. Позже он смог проникнуть к собаке через верхний балкон и эвакуировать ее.

— Жильцы этого района рассказали, что не раз видели, как женщина жестоко обращалась и с собакой, и со своим ребенком. Пса Уму сейчас передали семейной паре, у которой уже есть самоед, - они готовы оставить собаку у себя насовсем и даже выкупить у нынешней хозяйки, которую все еще ищет полиция, — передает Telegram-канал издания «Подъем».

Десять породистых кошек спасли при тушении пожара в Химках. Огонь охватил пристройку, где хозяйка усадьбы содержала питомцев редких пород — каракалов и бенгальских кошек.