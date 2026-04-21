Бастрыкин поручил проверить книги Григория Остера

Бастрыкин поручил проверить книги Остера на «сомнительные установки»
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить книги известного писателя Григория Остера на сомнительные педагогические установки, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным агентства, во вторник, 21 апреля, прошло заседание координационного совета СК по вопросам помощи детям. Участники обсудили содержание детских книг, как современных, так и советских.
«В качестве негативного примера приведены произведения Григория Остера, содержащие, по мнению участников, сомнительные с педагогической точки зрения установки. В связи с этим председатель СК поручил провести проверку книг указанного автора», — пояснили в ведомстве.
В СК уточнили, что участники заседания предложили привлекать участников СВО к обучению и воспитанию подрастающего поколения.
Напомним, что на протяжении многих лет как у детей, так и у взрослых, пользуется большой популярностью книга Остера «Вредные советы».
Писатель в этой книге дает рекомендации, которые на первый взгляд кажутся абсурдными, нелепыми или даже опасными. Вместе с тем, они показывают, какие действия могут привести читателей в беду, к попаданию в комичные, нелепые ситуации.