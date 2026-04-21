Бастрыкин поручил проверить книги Григория Остера

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить книги известного писателя Григория Остера на сомнительные педагогические установки, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным агентства, во вторник, 21 апреля, прошло заседание координационного совета СК по вопросам помощи детям. Участники обсудили содержание детских книг, как современных, так и советских.

«В качестве негативного примера приведены произведения Григория Остера, содержащие, по мнению участников, сомнительные с педагогической точки зрения установки. В связи с этим председатель СК поручил провести проверку книг указанного автора», — пояснили в ведомстве.

В СК уточнили, что участники заседания предложили привлекать участников СВО к обучению и воспитанию подрастающего поколения.

Напомним, что на протяжении многих лет как у детей, так и у взрослых, пользуется большой популярностью книга Остера «Вредные советы».

Писатель в этой книге дает рекомендации, которые на первый взгляд кажутся абсурдными, нелепыми или даже опасными. Вместе с тем, они показывают, какие действия могут привести читателей в беду, к попаданию в комичные, нелепые ситуации.