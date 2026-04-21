Собчак подала заявление в СК на Соловьева

Телеведущая Ксения Собчак подала заявление в Следственный комитет России на журналиста Владимира Соловьева из-за его слов в адрес блогера Виктории Бони. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале Собчак.

Она попросила главу СК Александра Бастрыкина дать правовую оценку высказываниям Соловьева.

"Если общественное осуждение не учит Соловьева хорошим манерам, может, Следственный комитет научит себя вести", – добавила журналистка.

В свою очередь, Боня отреагировала на поступок Собчак, написав в своем телеграм-канале, что "помощь пришла откуда не ждали".

Ранее блогер в одной из соцсетей опубликовала видеообращение к Владимиру Путину. В нем она предложила создать платформу для прямой связи россиян с президентом, а также упомянула ситуацию с паводками в Дагестане, изъятие домашнего скота в Новосибирской области, отметила ограничения в работе интернета и блокировку мессенджеров.

Позднее Соловьев назвал ее "потрепанной шалавой", а депутат Госдумы Виталий Милонов охарактеризовал ее как "дубайскую эскортницу". За подобные оскорбления Боня может отсудить у журналиста и парламентария по 100 тысяч рублей, считает юрист Ярослав Остапенко.